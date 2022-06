Sportegolando

MENTE «Ancelotti lo prendemmo perché io credevo che il calcio si giocasse con la mente. Lui aveva il ginocchio con un 20% di handicap. Berlusconi disse “ma come faccio a prenderlo”?» Arrigo Sacchi svela un retroscena sul passato del Milan

FAMIGLIA «La vittoria dell’Europeo ci lega per la vita, mi hanno dato una grande soddisfazione i miei compagni che hanno cantato per me. Mi hanno donato una terza famiglia, ci sono state davvero tante emozioni, una montagna russa. Dopo questo infortunio sono tranquillo, l’emozione non mi travolgerà, ne sono sicuro. Ci è voluto tanto per arrivare dove sono, ho ricevuto tanti insegnamenti e adesso sono qui. Ho avuto giorni veramente difficili, non è stato facile anche per mia moglie e i miei figli starmi accanto» Leonardo Spinazzola è sempre più vicino al recupero

FORTUNA «Bisogna fare i complimenti al Real Madrid e ad Ancelotti, perché poi le bacheche parlano chiaro e loro hanno portato a casa la Champions. Tra 10 anni conterà questo, la bacheca e la vittoria della coppa. Poi però vado nel dettaglio ad analizzare: il Liverpool ha fatto 26 tiri, il Real Madrid solo 2. E il gol di Vinicius nasce da una ciabattata di Valverde. Ripeto, io faccio i complimenti al Real e ad Ancelotti, perché è giusto così. Ma per quello che è il mio pensiero, mi pare evidente come abbia avuto fortuna nelle gare precedenti» Cassano non si arrende nemmeno di fronte all’evidenza