Sportegolando

CUORE «Siamo riusciti a vincere con cuore, concentrazione, qualità ed esperienza. Questa vittoria, al di là delle qualità che sono notevoli, è figlia del mix creatosi fra giovani e veterani» Quattro Champions da allenatore, Ancelotti nella storia

COSCIENZA «Non tutto era scritto quando siamo arrivati con Maignan quest’anno. L’obiettivo era qualificarsi per la Champions League, per tornare in cima alla classifica. L’obiettivo, inizialmente, non era vincere lo scudetto. Abbiamo preso coscienza delle nostre qualità e soprattutto delle nostre possibilità. Ci sono stati grandissimi giocatori che sono passati dal Milan. Ma è motivo di orgoglio aver contribuito alla costruzione di questo scudetto, undici anni dopo con giocatori esperti come Ibrahimovic» Olivier Giroud spiega i segreti del Milan scudettato

CRITICHE «È stato un anno difficile, ma le rassicurazioni non mi servono. Sono sempre stato attento a lavorare, mi sento orgoglioso sempre di essere qui e di indossare questa maglia. In vista di San Siro dico solo che quando gioca l’Italia bisogna tifarla. Ho le spalle larghe e riesco a gestire le critiche, così come gestisco gli elogi. Fa parte del lavoro. Sul gioco coi piedi, è normale ci siano benefici ma a volte rischi un pochino, in alcune partite rischiare tanto diventa complicato e bisogna saper gestire certe situazioni» Donnarumma ritrova l’Italia dopo la delusione mondiale