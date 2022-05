Sportegolando

KOLOSSAL «Paolo Maldini è un fuoriclasse anche da dirigente. Signorilità, competenza: il suo stile è questo. Non bastano i grandi giocatori: i kolossal hanno sempre avuto un cast con grandi attori»

Arrigo Sacchi sa che uno scudetto ha mille segreti

CENTRIFUGA «Io mi diverto più oggi che quando giocavo a calcio. Oggi il tecnico ha a disposizione uno staff su vari livelli e noi allenatori cerchiamo di aggiornarci e migliorare ma è l’evoluzione del calcio. Qual è l’immagine più bella della nostra salvezza? Le facce dei miei ragazzi e dei tifosi appena arrivata la notizia del pari del Cagliari. La festa va avanti da giorni a Salerno, ma ricordo che siamo stati dentro una centrifuga per 3 mesi e mezzo e adesso è giusto staccare, giusto festeggiare»

Davide Nicola si sta godendo tutti i complimenti

PRESUPPOSTI «Decisione difficile, perché nel Verona ho trovato un ambiente di lavoro e un gruppo di giocatori e uomini fantastici che mi hanno permesso di esprimermi al meglio e di creare una redditizia sintonia con il club. Ci ho riflettuto a lungo, confrontandomi con il presidente, di cui ho apprezzato schiettezza e trasparenza nell’espormi i programmi per la prossima stagione, ma entrambi abbiamo convenuto che non c’erano tutti i presupposti che sarebbero serviti per proseguire insieme un percorso»

Igor Tudor ufficializza così il divorzio dal Verona