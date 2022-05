Sportegolando

STORIA «La Conference League la volevamo e ci abbiamo sempre creduto con un gruppo che è cresciuto. Oggi è stata scritta la storia della Roma»

Josè Mourinho si gode il primo trionfo con la Roma

PSICOLOGO «Non avevo mai visto niente di simile a quanto accaduto in questi giorni. Le migliaia di persone in strada, piazza Duomo gremita, una festa straordinaria. Il Milan ha costruito una base solida nella stagione precedente e da lì ha preteso di continuare a crescere e si è fatto seguire. Nell’ultimo periodo ho visto una squadra matura, forte, che aveva più voglia di vincere delle altre. Pioli è stato un grande psicologo perché prima di questa serie di vittorie c’erano stati momenti di difficoltà»

I meriti del Milan e del suo allenatore secondo Capello

DOLORE «È un grande dolore che porto dentro non essere riuscito a vincere a Roma. Avevamo una squadra fortissima ma purtroppo anno dopo anno partivano sempre giocatori importanti, non riuscivi a costruire in continuità. Ma era una grandissima squadra, il ds Sabatini ha fatto un grandissimo lavoro. Ci mancava una società che potesse gestire quello che succedeva intorno alla squadra, per levarci un po’ di pressione. Dybala sarebbe perfetto e la Roma perfetta per lui. Da quello che vedo, la Roma deve crescere»

Miralem Pjanic confessa i suoi rimpianti