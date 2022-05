Sportegolando

VECCHIO «Perché i ragazzi da 8 a 18 anni stanno abbandonando la visione del calcio? Perché chi comanda è vecchio e non li conosce. Chi fa il capo di questo o di quell’altro non ha il tempo di frequentare i propri figli» De Laurentiis ancora una volta attacca i vertici del calcio

EGOISTA «Non penso al contratto in questo momento, non voglio essere egoista. Ora conta la squadra, questa è una settimana davvero importante per noi e sono concentrato solo sulla squadra. Voglio vincere ancora la Champions League, voglio vedere Henderson che solleva la Coppa e poi me la consegna. Non voglio parlare di contratto, ci sarà tempo ma di sicuro resterò nella prossima stagione. Rivincita col Real? È stato il momento peggiore della mia carriera. Giocare una finale e 30 minuti dopo infortunarmi… Poi sono andato in ospedale, abbiamo perso così» Salah ha deciso, il futuro sarà ancora a Liverpool

IMPOSSIBILE «È l’impresa di cui vado più orgoglioso. Amo le sfide e misurarmi contro l’impossibile. Adesso il mio obiettivo è costruire una salvezza meno cardiopatica, più serena, che si configuri sin dalle prime giornate. Non posso riproporre una situazione così tragica. Ho già in mente la squadra per la prossima stagione, ma devo trasformare i pensieri in azioni. Andremo avanti con Nicola. Gli abbiamo fatto un’offerta, si è preso qualche giorno per pensarci, ma non ci saranno problemi. Ho firmato per un altro anno, mi sento in debito con la città, che mi ha accolto con stima» Walter Sabatini, ds della Salernitana, non si ferma