Sportegolando

CICLI «Ci sono dei cicli negativi e il non aver vinto nulla in questa stagione potrebbe rivelarsi un contraccolpo. La conferma di Allegri? Condivido pienamente, non ha colpe specifiche» Dino Zoff analizza l’attuale momento Juve

NUMERI «Se mi si mette a confronto con qualsiasi giocatore nella mia posizione, non solo nella mia squadra, ma in generale in tutto il mondo, beh, scoprirete che sono il migliore. Mi impegno molto, lavoro e mi concentro per fare sempre il massimo. Credo che i miei numeri siano la conferma di quello che sto dicendo. Mi piacciono le sfide, fare sempre meglio e lavorare per qualcosa. Fare la differenza è il mio dovere e ci riesco spesso» L’attaccante del Liverpool Salah non ha dubbi di meritare un grande rinnovo di contratto

MERITI «Quella Coppa Italia vinta insieme non potrà togliercela nessuno. E non sapete che orgoglio è. Come ci si senta da napoletani a sollevare un trofeo. Anche a distanza di tanti anni potremo raccontarlo ai nostri figli e nipoti. E a quel punto, nel tempo, ti vengono riconosciuti anche i meriti. Ecco questo mi sento di dire a Lorenzo. Andando in Canada, a giocare un calcio diverso, che gli consentirà di divertirsi di più, a Napoli ci sarà anche chi lo rimpiangerà. E col tempo lui troverà il giusto equilibrio nel rapporto con la città» Paolo Cannavaro, ex compagno di Insigne, lo difende