Sportegolando

PLAY «Manca un vero play, ma penso che in estate ci possa essere anche un problema in difesa. Chiellini smette, Bonucci dovrà gestirsi di più. Bisogna capire cosa succede con de Ligt, servono innesti»

Claudio Marchisio e il prossimo mercato della Juventus

ATIPICO «Giorgio si è applicato tanto per il calcio moderno. È uno dei pochi veri marcatori rimasti, a cui piace il contatto. Ma nonostante le difficoltà tecniche di partenza ha lavorato molto anche sull’impostazione, che passa molto in secondo piano. Può sbagliare, ma non ha mai paura di fare il passaggio. E se ha spazio sa portare palla. È un ragazzo atipico perché è uno dei pochi calciatori laureati, non è mai stato fuori luogo e mai banale nelle sue dichiarazioni. Vede avanti e pensa al futuro, gli manca solo un po’ d’esperienza»

Andrea Barzagli non ha dubbi sul futuro di Chiellini

PESCIOLINI «Quando il calcio mostra che è possibile un mondo diverso, un mondo di resilienza e speranza, in cui non tutto è dettato da potere, profitto e cinismo, la società nel suo insieme è la vincitrice. Nelle avversità siamo stati forti, uniti e insieme abbiamo trovato le soluzioni necessarie. Quando siamo uniti il calcio vince. Dobbiamo garantire che tutti abbiano una possibilità nel nostro sport. Che i pesciolini possano continuare a giocare contro i giganti e, a volte, scioccare il mondo battendoli»

Le nuove coppe europee viste dal presidente Uefa Ceferin