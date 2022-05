Sportegolando

GRATIS «Se Maldini mi stringe la mano e mi dice “vieni al Milan”, a parte che io da milanista ci andrei gratis e di corsa, se sono un giocatore, prima di dire di no ci penso diverse volte» Paolo Bertolucci, ex grande tennista oggi commentatore

DOLORE «A livello personale mi sono sempre sentito molto più a mio agio nel gestire situazioni complicate rispetto a quando devo controllare le vittorie. La vita non è sempre fatta di bei momenti. Dopo la sconfitta al Bernabeu non ho detto assolutamente nulla ai ragazzi perché non c’erano parole che potessero aiutare. Il dolore e la delusione fanno parte del gioco e vanno gestite. Ho solo consigliato di non leggere molto i giornali e stare alla larga dalle critiche» Pep Guardiola e il suo Manchester City ancora una volta resta senza Champions

MAGICO «Inizialmente, la Conference League era vista come un po’ uno scherzo, un torneo di Topolino. Quando si vede che nella fase finale ci sono solo grandi squadre e quando si vede quanto i giocatori e gli allenatori vogliono vincere questo nuovo torneo, ha un impatto. Mourinho? Può non piacervi l’uomo, potete condannare il modo in cui fa giocare le sue squadre, ma non c’è dubbio che sia un grande allenatore. Ha qualcosa di magico, altrimenti non si costruirebbe un tale curriculum. Credo che Slot sia diffidente verso Mourinho» Gullit gioca Roma-Feyenoord in anticipo