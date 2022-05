Sportegolando

MAFIA «È vero che in Inghilterra ci sono gli stadi migliori al mondo e c’è una legge che ha messo fuori causa gli hooligan, ma noi non possiamo mettere fuori casa la camorra, la mafia, la ‘ndrangheta» De Laurentiis giustifica il mancato intervento allo stadio

LAMPI «La mattina della semifinale con la Germania ci stavamo riscaldando in un campo vicino a Dortmund, quando ho visto dei lampi di luce venire da una pinetina lì vicino. Ho avuto il sospetto che qualche fotografo si fosse appostato e spiasse i nostri schemi. Allora ho rivelato ai miei giocatori il timore ci fosse qualcuno, e ho detto: “fingete di giocare, mettetevi tutti in fila, date le spalle al boschetto dove forse c’è qualcuno e al mio via chinatevi e tiratevi giù i pantaloncini”. Lo hanno fatto, e ci siamo molto divertiti» Lippi svela il retroscena più piccante dei Mondiali 2006

SOPRUSI «Non c’è una vera spiegazione per questa sconfitta anche se ha pesato la partita di giovedì in Conference League. C’era un netto rigore per noi ma il signor Banti di Livorno, che sta vicino da qui, lo ha negato non richiamando l’arbitro. I tre punti al di là di questo episodio la Fiorentina li ha meritati perché ha giocato meglio di noi, ma non accettiamo più questi soprusi che ci capitano spesso» José Mourinho, allenatore della Roma, in guerra aperta con arbitri e Var italiani