Sportegolando

CONSAPEVOLEZZA «Questa è la stagione della consapevolezza e di conferma delle nostre qualità. Nessuno pronosticava che saremmo potuti arrivare più in alto dell’anno scorso» Stefano Pioli è a due partite dallo scudetto

VOLATA « L’incertezza di questo campionato ha generato interesse. Non dobbiamo dimenticare che fino a poche giornate fa c’era anche il Napoli in lotta per il titolo. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare questa lunga volata. Domenica scorsa guardavo in televisione la partita del Milan contro la Fiorentina. San Siro strapieno, hanno inquadrato persino un bambino, tifoso rossonero: sullo 0-0 si faceva il segno della croce. Mi sono commosso. La gente ha bisogno di emozioni, e il calcio ha il dovere di dargliele: è la sua prima missione» Arrigo Sacchi dimostra di apprezzare la Serie A

PIATTI «Quel giorno non avrei scambiato la maglia con Maradona per tutto l’oro del mondo. Non la userei neanche per pulire i piatti nel mio bungalow quella maglia. Se io o gli altri avessimo saputo che Hodge aveva la maglia nello spogliatoio, di certo non sarebbe uscita da lì. L’avremmo fatta in mille pezzi. Scommetto che Steve è felice che non sia andata a finire così. Sapeva quello che faceva, ecco perché non ci ha detto nulla. E sono contento che alla fine almeno un inglese abbia ottenuto qualcosa da quella partita» Peter Shilton, beffato dalla “Mano de Dios” di Maradona, non ha preso bene la vendita all’asta della sua maglietta