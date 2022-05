Sportegolando

MALATTIA «La salute ti fa godere la vita ma la malattia ti fa comprenderne bene il significato e dopo un sacco di tempo persino una passeggiata ti fa rinascere»

Sinisa Mihajlovic si è ripreso la panchina del Bologna

CILIEGINA «Ero vicino a firmare per l’Inter… ma Dio ha fatto bene: ho dovuto aspettare un po’, essere paziente e nel frattempo ho vinto la Champions League con il Chelsea. Conoscevo la Premier League, anche se è il campionato più difficile, da 15 anni. Quando ho parlato con il mio agente, non mi vedevo in Spagna o in Germania e un ritorno in Francia non era la mia priorità. Quindi Milano è stata la ciliegina sulla torta. Quando il Milan non era competitivo, c’era una persona che mancava al club, Maldini»

Olivier Giroud spiega perché ha scelto il Milan

SOCIAL MEDIA «Onestamente è sempre brutto ricevere fischi, diventa molto più triste quando arrivano dai tuoi stessi tifosi. Ma io non posso farci nulla e non posso farmi abbattere da questo. Per questa ragione devo trovare sostegno in chi mi sostiene e nella mia famiglia. Devo cercare di giocare per loro che mi hanno aiutato ad essere dove sono. Anche i social media non fanno bene. Se vinci e le cose vanno bene tutti ti sostengono, ma se succede il contrario penso possano essere molto negativi»

Neymar continua ad essere nel mirino dei tifosi Psg