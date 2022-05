Sportegolando

ADRENALINA «Io conosco le varie possibilità, potrei fare molte cose, ma l’adrenalina che ho ora sul campo non so se potrei trovarla altrove»

Zlatan Ibrahimovic per ora allontana l’ipotesi del ritiro

RIFUGIO «Parma l’ho sempre sentita parte di me, una città speciale, come il mio rifugio. I 10 anni che ho fatto da ragazzo qui, sono stati gli anni più importanti nella formazione di un ragazzo. Ho iniziato a fare la terza media qua, per cui avevo tutte le amicizie a Parma ed i rapporti con i quali sono cresciuto. La paura di ritornare non l’ho mai avuta, quando tornavo a Parma anche come avversario, avevo la sensazione di tornare in un posto nel quale sentivo la stima e l’affetto»

Ecco perché Gigi Buffon ha deciso di continuare in Emilia

PIAZZA PULITA «Non mi è piaciuta l’amministrazione della squadra di quest’anno nel Napoli e intendo l’allenatore. Non mi sono piaciuti i cambi, non li ho capiti. Poi, può anche darsi che i giocatori abbiano chiesto di uscire perché stanchi o perché avevano qualche acciacco, ma dispiace perché il Napoli aveva la squadra per vincere. Quando la società dice che lo scudetto non è l’obiettivo, condiziona tutta la squadra e siccome il Napoli ha in rosa calciatori da tanti anni, farei piazza pulita. Serve gente che ha il senso delle vittorie»

La ricetta di Luciano Moggi per il futuro del Napoli