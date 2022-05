Sportegolando

DIGNITÁ «In questo momento difficile sono con l’Ucraina e tutti gli ucraini perché mi piace essere con le brave persone, che hanno dignità, coraggio e orgoglio» Roberto De Zerbi non resterà allo Shakthar a tutti i costi

NIPOTI «Dopo il Real sì, probabilmente smetto. Se il Real Madrid mi tiene qui per dieci anni, allenerò per dieci anni. Mi piacerebbe stare con i miei nipoti, andare in vacanza con mia moglie, ci sono tante cose da fare che ho tralasciato e che mi piacerebbe fare. Andare in tanti posti in cui non sono mai stato. Non sono mai stato in Australia. Non sono mai stato a Rio de Janeiro. Andare a trovare mia sorella più spesso. Purtroppo non è che si possa fare tutto» Carlo Ancelotti vuole recuperare il tempo perduto

CICLO «Io lavoro per l’Atalanta e se si ripartirà, come spero, sarò con un rinnovato entusiasmo. Cosa serve per continuare questo ciclo sarà materia di riflessione. Non è mai facile, è il problema di tutti, quando ci sono dei cicli… Sappiamo che per gli atleti non è come per altri settori che l’esperienza e le capacità ti permettono di diventare più bravi. Ci sono alcuni giocatori fantastici, ma purtroppo il tempo passa. Il declino esiste, di una squadra, di un ciclo, di un giocatore. Non è facile per nessuno» L’Atalanta e Gian Piero Gasperini sono a un bivio