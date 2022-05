Sportegolando

STILE «Qui a nessuno importa del mio stile, di come mi vesto e di quali gioielli metto. In Italia ti giudicano prima come personaggio e poi come giocatore. Qui si pensa al modello NBA, in Italia invece si pensa ancora agli anni ’90. Lo stadio del Tottenham, per esempio, è costato un miliardo e ha il terreno che si trasforma a seconda dell’evento da ospitare. Da noi invece per costruirne uno passano anni. Ma andando via mi sono reso conto di quanto sia bello il nostro Paese. Conte è anche molto umano: capisce molto bene i giocatori e sa adattare il lavoro alla squadra che ha a disposizione». Pierluigi Gollini, portiere, gioca poco nel Tottenham ma non lo considera un anno perso

TRISTE «Un pensiero su Vlahovic in questo momento? Un altro giocatore rispetto a quello che abbiamo visto a Firenze. Allegri è riuscito a far diventare triste anche uno come lui, che ha entusiasmo e tanta voglia di migliorare, e ce ne vuole. Fa un gioco non in grado di esaltare le caratteristiche dell’attaccante. Mi auguro che dall’anno prossimo cambi qualcosa per il giocatore. E non è l’unico che ha sofferto questo modo di giocare». A Roberto Pruzzo non piace come la Juve sta sfruttando il suo campione