Sportegolando

SOLE «Onestamente sono così preso in vista delle ultime tre settimane della stagione che non ho avuto tempo di pensarci. C’è ancora un anno per pensarci dopo sei stagioni insieme. Ho un rapporto incredibile con il club, la dirigenza e i tifosi. Non vedo comunque perché il rinnovo di Klopp dovrebbe avere un impatto sul mio. Non vedo alcuna correlazione. Sia chiaro, sono felice, non potrei essere in un posto migliore di dove sono ora, ma non dipende solo da me, si tratta di altre situazioni. Prenderemo la decisione che prenderemo a prescindere dal sole di Manchester, evento che fra l’altro non si verifica spesso». Klopp ha rinnovato, Pep Guardiola ancora no ma non ci pensa

CUORE CALDO «Sarà una partita fondamentale, come le altre che mancano. La cosa migliore è pensare sempre e solo alla prossima partita, come abbiamo sempre fatto ed è stata la nostra più grande forza. Cuore caldo e testa fredda. Non pensiamo alle ultime quattro gare ma solo a Milan-Fiorentina. In settimana ho visto attenzione, determinazione e generosità: caratteristiche che serviranno in campo domani. La Fiorentina gioca un calcio tecnico, veloce e aggressivo, ci potranno mettere in difficoltà. Loro amano aspettare, dovremo essere bravi a stare dentro alla partita con lucidità e qualità». Stefano Pioli indica la strada al suo Milan