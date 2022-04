Sportegolando

FAKE NEWS «Ovviamente penso sia positivo che altri club apprezzino il mio lavoro, questo è un conto, ma la verità è che non mi piace quando le persone cercano d’inventare notizie, solo per parlare, solo per creare problemi. Ripeto, questa situazione mi fa sorridere ma penso che la gente debba avere rispetto per tutti, senza creare fake news. Questo non è giusto, non è giusto per i club coinvolti o per i miei giocatori. Questo tipo di situazione mi fa sorridere, ma penso che anche le persone che vogliono raccontare qualcosa debbano mostrare rispetto per tutte le persone coinvolte nella situazione e non inventare notizie false e dire molte bugie»

Antonio Conte smentisce così il passaggio al Psg

CATERPILLAR «Di De Laurentiis si parla come un caterpillar, ma ha mostrato sensibilità riunendo tutte le componenti per rinforzare il gruppo. Ripartiamo dalle basi gettate da lui. Ha parlato con tutti i ragazzi e si è reso conto del momento attuale. Ripartiamo con un gruppo compatto e stimolato dalla sua presenza, cercando di raggiungere l’obiettivo fissato a inizio stagione della qualificazione in Champions League. Non parliamo di futuro, siamo concentrati su queste quattro gare che mancano. Il mio futuro è la partita con il Sassuolo, ma voglio restare qui perché sto benissimo in questa città»

Luciano Spalletti chiude così la crisi del Napoli