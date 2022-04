Sportegolando

VINO «Incontriamoci: magari di fronte a un bel piatto e a un bicchiere di buon vino, ci chiariamo. Ed è quello che abbiamo fatto. Io mi sono seduto con i calciatori e ci siamo scambiati opinioni»

La crisi del Napoli vista da Aurelio De Laurentiis

DROGA «C’erano tre cose che ero solito fare prima di diventare calciatore: vendere droga, chiedere l’elemosina fuori dai negozi e vendere televisori. Una di queste tre è una bugia e non ho mai venduto televisori. Sì, avevo 13 anni e non sto dicendo bugie. A volte di notte ci arrampicavamo nei bidoni della spazzatura quando venivano gettati hamburger freddi fuori dal McDonald’s. Quando mio padre lasciò la famiglia, tutto cominciò a somigliare al caos. Il calcio mi ha salvato»

Il passato di Patrice Evra, ex anche della Juventus

POTENZIALE «Di sicuro Neymar è l’asso capace di portarci al sesto Mondiale. Ha già mostrato il suo potenziale. Dobbiamo fidarci di lui. In qualsiasi momento può risolvere le partite. Noi brasiliani abbiamo bisogno del suo calcio. È normale fare il duro con lui, ma anche con tutti quelli che indossano la maglia della squadra brasiliana. Gli viene richiesto molto perché ci si aspetta il meglio. I tifosi devono avere un po’ di pazienza»

Adriano, ex attaccante dell’Inter e della Nazionale brasiliana, è sicuro che il Brasile ha il suo faro