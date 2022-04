Sportegolando

RIMPIANTO «Quando ci sono stagioni di questo genere, l’obiettivo è fare il meglio possibile. Sinceramente non dobbiamo avere nessun rimpianto. All’inizio non ci davano nemmeno per i primi quattro» Maldini è comunque orgoglioso del cammino del Milan

DIFFERENZA «La rabbia di Kroos? Durante la mia ultima stagione al Milan, Capello mi mandava spesso in panchina o in tribuna, io mi arrabbiavo e lui mi diceva «Quando sarai allenatore capirai». Oggi in effetti capisco perfettamente. Penso che la grande differenza tra i giocatori di oggi e quelli dei miei tempi è che oggi chi è vicino al ritiro ha meno voglia di allenare. Magari vogliono restare nel mondo del pallone, come opinionisti oppure come direttori sportivi. Lo preferiscono. Ma non come tecnici» Carlo Ancelotti non si rivede molto nel calcio di oggi

PESSIMISTA «Purtroppo è andata così ma non è tutto da buttare. Questa Nazionale ha qualità e non sono così pessimista per il futuro. Abbiamo vinto l’Europeo ed è stato molto importante. Concordo sul fatto che non ci siano molti giocatori ma il centrocampo dell’Inter e del Milan hanno pochi eguali in Europa. Basti pensare ad elementi come Barella e lo stesso Tonali. Sono elementi determinanti al di là delle reti che mettono a segno. E rappresentano un ottimo segnale anche per la Nazionale» Marcello Lippi e l’Italia che verrà