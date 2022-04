Sportegolando

ARROGANTE «Ad alcuni posso sembrare arrogante, ad altri onesto, mentre ad alcuni posso star simpatico e ad altri stare sul ca**o per i soldi che ho guadagnato. In molti si limitano alle apparenze»

Radja Nainggolan non ha motivi per pentirsi

DA CAPO «Qui all’Inter, anche chi viene per 100 milioni di euro deve dimostrare di meritare il suo posto. Penso che sia esattamente la cosa giusta da fare, perché è l’unico modo per andare al massimo. E poi all’Atalanta ero uno dei più anziani. Nello spogliatoio ero uno che poteva fare qualsiasi cosa, all’Inter sono un nuovo arrivo, uno di quelli che inizialmente è tenuto d’occhio. Per me tutto qui è ricominciato da capo»

Robin Gosens, ex Atalanta, finalmente ha cominciato a prendersi l’Inter

EGOISTICO «La situazione di Mbappé? Ovviamente tutti vorremmo che prolungasse. Ma certe decisioni appartengono solo al club e al giocatore. Intanto pensiamo a vincere. Poi dopo la fine della stagione potremo analizzare le situazioni dei singoli. Parlare della possibile partenza di Mbappé non mi preoccupa. Questa situazione si verifica in tutti i club e l’allenatore deve essere in grado di abituarsi. È egoistico, ma vorrei che fosse sempre con me. Lo porterò a casa con me in vacanza. Ovviamente voglio che rimanga al Psg»

Pochettino non ha ancora una risposta sul futuro del Psg