Sportegolando

SCELTE «Ci sarà ricambio generazionale? Non ci sono tante scelte per poter cambiare tutto. Come fatto in Turchia, qualche giovane giocherà ma la prima con l’Argentina se ci saranno tutti giocheranno quelli dell’Europeo, perché è una partita guadagnata con la vittoria dell’Europeo. Anche Immobile e Insigne con l’Argentina? Sì, ci saranno soprattutto per la prima poi vedremo per le altre. Quanto è importante ripartire dai giovani? Ci sono ragazzi che hanno prospettiva, hanno 17 anni, vanno sempre seguiti e gli va data la possibilità di giocare a livelli un po’ più alti».

Roberto Mancini immagina così il futuro della Nazionale

SOGNO «Sono contento per i tifosi, per i ragazzi e per la società. Abbiamo conquistato la seconda vittoria consecutiva contro una squadra molto forte e in gran forma. C’è soddisfazione, ma sappiamo che abbiamo ancora tanto da fare per raggiungere un sogno. Siamo consapevoli che dovremo fare una serie straordinaria di risultati, ma vogliamo provarci a tutti i costi. Abbiamo provato a dosare un po’ le energie perché domenica avremo un’altra partita difficilissima. Ora dovremo recuperare le forze e arrivare a domenica nel miglior modo possibile».

Davide Nicola e la Salernitana sono ancora in corsa