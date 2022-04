Sportegolando

BATTAGLIA «Più probabile il Real Madrid che vince la Champions o il Milan lo scudetto? Ognuno il suo. Il Milan ha le possibilità. Penso sarà una battaglia fino all’ultimo minuto dell’ultima partita» Carlo Ancelotti tra passato e presente

EVEREST «Credo che la mia squadra sia stata fantastica. Dopo la partita di giovedì, il campo oggi sembrava l’Everest. Ma la squadra è stata fantastica: grande qualità, grande carattere, una condizione fisica e mentale incredibile. Ci sono squadre che giocano per vincere lo scudetto. Noi no. Però, noi abbiamo il diritto di giocare per vincere le partite. E oggi mi è sembrato di no. Oggi mi è sembrato che noi non avessimo il diritto di giocare per vincere questa partita. Oggi sembrava che fosse impossibile vincere, per noi» Mourinho non si smentisce anche dopo il pari di Napoli

INSTAGRAM «Se lo United offre a Paul Pogba un nuovo contratto, è sicuramente solo per recuperare parte degli 89 milioni di sterline che hanno speso per lui. Mi fa strano vedere tutti i rivali dello United che vogliono che Pogba rimanga quest’estate dove è. Ti fa capire la situazione. Molto spesso mi chiedo se per lui abbia più importanza avere followers su Instagram o dare il massimo del suo cuore e della sua anima per il calcio. Pogba è stato un personaggio divisivo da subito. Dovevano ascoltare Ferguson…» L’ex calciatore Souness dice la sua sul calciatore francese