Sportegolando

SOLDI «Hanno acquistato giocatori giovani, semisconosciuti, e questo lo può fare soltanto chi davvero capisce di calcio. I soldi contano, ci mancherebbe altro. Ma le idee sono più importanti» Per Arrigo Sacchi il Milan ha già vinto

BARICENTRO «Cholismo o Guardiolismo? Ognuno ha la sua opinione: la mia è di fare bene sia in fase di possesso che in quella di non possesso. Se fai una buona fase difensiva, o anche molto buona, non significa che stai giocando bene se poi quando hai il pallone non fai nulla. Il calcio è attaccare e difendere. Si può fare con un baricentro basso, medio o con una pressione alta. Questo è il calcio per me e nessuno può cambiare la mia idea. Ascolto molto» Carlo Ancelotti dice la sua sul dibattito tra difensivisti e offensivisti

PROGETTO «Dybala è bravo, ma gli è stato detto che non fa parte del progetto e questo presuppone che ci sia un progetto. Vedremo se sarà un progetto positivo o negativo. Su Mourinho ho dei dubbi, questa Roma equivale alla Roma di Fonseca con la differenza che Fonseca non aveva rinforzi invece a lui la società ha comprato dei giocatori. È un allenatore che va bene per i tifosi, ma non per la società. Mourinho è un buon allenatore, ma non sta facendo bene, gioca di rimessa» Luciano Moggi giudica così due protagonisti della Serie A