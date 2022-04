Sportegolando

PESCE «Non condivido l’atteggiamento. Specialmente se le opinioni arrivano da ex giocatori che non allenano e vogliono dire qualcosa perché, come diceva mio padre, il pesce gli muore in bocca»

Simeone è fuori dalla Champions ma mantiene l’orgoglio

FANTASMI «Senza dubbio Mancini è stato l’artefice principale del rinascimento vissuto con l’Europeo, ma dopo una batosta così qualche responsabilità ce l’ha anche lui. C’è modo e modo di uscire: se perdi ai rigori con il Portogallo nessuno può rimproverati, ma dopo la caduta con la Macedonia del Nord ripartire è più duro. Alle prime difficoltà potrebbero tornare i fantasmi, riaffiorare i capi di imputazione. Diciamo che l’equilibrio è sottile»

Gigi Buffon, ora protagonista in B con il Parma, torna a parlare di Nazionale

CASA «Il giocatore che sono oggi è il giocatore che Jean Kindermansv, che è ancora il responsabile del Settore giovanile, ha visto in me. Prima ci sono state una o due scoperte tra i talenti, dopo di me quel numero è aumentato e tre o quattro sono arrivate in un solo anno. Finirò nel club dove tutto è iniziato per me. L’Anderlecht è sempre stato il mio club. Sono sempre stato un loro tifoso e quando mi hanno preso, il sogno si è avverato. È la mia casa e lì mi sento molto amato»

Romelu Lukaku sa già come andrà a finire