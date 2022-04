Sportegolando

NEBBIA « L’obiettivo perso di vista? A noi è successo come accade in Toscana se c’è la nebbia e disturba la vista, ma poi scompare e torni a vedere l’obiettivo» Luciano Spalletti non ha perso le speranze per il Napoli

BERLUSCONI «Sono stato a pranzo ad Arcore da Berlusconi, poi la squadra ha cominciato a vincere. Ci sono andato 2-3 volte vicino ma ero alla Juventus e quando sei alla Juve è difficile andare da un’altra parte. Era il 2012, mi pare. Conte? Era sicuramente un trascinatore in campo, lo era in allenamento e in partita. Poi ne ho avuto tanti altri con queste caratteristiche che non sono diventati allenatori. Deschamps che è un ragionatore in mezzo al campo potevi immaginarlo come allenatore, altri un po’ meno» Marcello Lippi e un passato non proprio scontato

IRREGOLARE «Siamo una delle squadre più penalizzate visto che avevamo fatto sei punti con loro. Mi manca la logica di ciò: prima il Tribunale dà l’esercizio provvisorio, poi a un certo punto tutto il calcio giocato non vale più nulla. Per me è un campionato irregolare. Il calcio in Italia ha perso tutto quello che era stato costruito in tanti anni. Peccato per il calcio ma soprattutto per la gente, per gli appassionati. Con la non qualificazione al Mondiale e tante altre cose, la gente si allontana. E senza gente il calcio non ha senso» Zeman e il Foggia dopo l’esclusione del Catania dalla C