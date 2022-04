Sportegolando

IMPERFETTE «In Serie A nulla è scontato. Milan, Inter, Napoli sono tutte squadre non perfette. Così ogni weekend capita qualcosa di sorprendente. E questo è positivo in un certo senso. D’altra parte, se vogliamo sognare di tornare grandi abbiamo bisogno di formazioni più solide. In Inghilterra City e Liverpool quasi vincono sempre perché sono le più forti. Da noi il Milan non batte il Bologna, il Napoli fatica con l’Udinese, l’Inter perde in casa con il Sassuolo. Squadre imperfette, appunto. Questo significa che non andranno mai troppo avanti in Europa». Billy Costacurta e i difetti del calcio italiano

EGOISTA «Se ho qualche novità sul rinnovo? Beh, non molto, ma onestamente, ma quello che posso dire è che ci sono molte cose che la gente non sa al riguardo. In questo momento non posso essere egoista e parlare della mia situazione. Siamo nel periodo più importante per la squadra, quindi devo solo parlare della squadra, concentrarmi su ciò che sta arrivando con la squadra e questa è la cosa più importante. Se sono ottimista? Non posso dire di sì, non posso dire di no, ma ho già detto molte volte quello che voglio. Mi concentro solo sulla squadra, e basta». Il rinnovo di Mo Salah con il Liverpool non c’è ancora