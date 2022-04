Sportegolando

COSCIENZA «Dopo tutto questo tempo ricevo ancora insulti sui social dai tifosi italiani. Ho la coscienza pulita, sono tranquillo. Quella gara è nella top 3 delle mie migliori prestazioni arbitrali» Byron Moreno vent’anni dopo quell’Italia-Corea del Sud

PREISTORICO «Il gioco dell’Atletico Madrid è preistorico. Simeone ha fatto tanti risultati negli ultimi anni. Su di lui, come allenatore, non c’è dubbio che abbia influito l’esperienza come giocatore in Italia. Prima di tutto, non prenderle. E poi vediamo che cosa succede, affidiamoci al talento di qualche singolo e speriamo bene. È vero che l’Atletico ha elementi di qualità, ma anziché comprare i giocatori, e spendere tanti soldi, avrebbe dovuto acquistare il gioco. La sfida tra spagnoli e City, però, è ancora aperta» Arrigo Sacchi boccia la tattica dell’Atletico Madrid

CONTROPIEDE « L’idea di Tuchel era di inserirlo nel suo Chelsea ma non ci è riuscito. Lukaku è giocatore da contropiede, ma fortissimo, è un gran giocatore ma ha dei compagni di reparto che lo mettono in difficoltà. Forse nel campionato italiano abbiamo pensato che Lukaku fosse più forte di quello che è effettivamente. Lukaku è entrato e il Chelsea non gli ha fatto un cross o una palla da tenere alta. Ha giocato facendo i passaggini orizzontali, come il Manchester City, e non ha un piano B per variare il proprio modo di giocare» L’involuzione dell’ex Inter vista da Fabio Capello