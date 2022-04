Sportegolando

TATUAGGI «Non ci ho pensato molto perché avevo un tatuatore nel mio paese e volevo fare questa esperienza. La voglia di tatuaggi la trovi perché ci sono tante persone tatuate, questa cosa piace a me, non ai familiari»

Sandro Tonali ha una passione oltre al Milan

CRESCITA «Il vero rammarico è di aver visto una Juve così bella solo a fine campionato. E non capisco perché la crescita sia stata così lunga e faticosa, a mio modesto parere si poteva fare qualcosina in più. Più che parlare dell’episodio di Lautaro, qui c’è da soffermarsi sul come il Var non abbia rivisto bene l’immagine del contatto tra Bastoni e Zakaria. Su questo sono molto dispiaciuto, non capisco come gli arbitri al monitor non siano riusciti a prendere la decisione corretta. Dopo gli episodi successi in Juve-Inter, la classe arbitrale si deve fermare. Mi dispiace, ma il Var usato così non ha senso»

Il momento della Juve visto da Alessio Tacchinardi

CONCETTO «Pioli? L’ho allenato per due anni, ma allora era difficile prevedere qualcosa su tutti. Stefano era bravo e molto serio. Ecco, ci sono giocatori a cui tu devi spiegare un concetto dieci volte e poi magari lo sbaglia lo stesso, mentre a lui bastava una volta e già sapeva metterlo in pratica. I successi di Inter e Napoli daranno maggiore fiducia a chi insegue, ma credo di dover usare una frase fatta: da qui al termine saranno davvero tutte finali, tenendo conto che il Milan resta padrone del proprio destino. È vero che ha pareggiato in casa contro il Bologna, ma ha creato tante occasioni»

Claudio Ranieri sulla corsa scudetto ha le idee chiare