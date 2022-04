Sportegolando

EMOZIONI «Mondiale ogni due anni? Sarebbe un modo per dare più speranza a quei Paesi che vorrebbero vivere le stesse emozioni che ho vissuto io da bambino» Gianni Infantino, presidente della Fifa, ci crede ancora

SOLDI «Quando allenavo l’Inter ho provato a prenderlo, ma la Juventus si è mossa prima. Forse aveva più soldi di noi. Parliamo di un giocatore che ha solo 21-22 anni. Kulusevski deve continuare a giocare così, è forte fisicamente ed è bravo tecnicamente. Penso che per il Tottenham sia un grande acquisto per il presente e per il futuro, parliamo di uno davvero forte. Dejan così come Rodrigo Bentancur. Ho sempre detto che con questi due acquisti abbiamo reso la squadra più completa ed equilibrata» Antonio Conte si gode la rinascita di due ex juventini

PERE «La cosa che mi dà fastidio, non in questa partita ma in tutte le gare, è una: i giocatori che pesano 90 chili e appena vengono toccati cascano come le pere. Il rigore dell’Inter? Quello è fallo, sì, ma il calcio è sport di contatto. Per regolamento è rigore giusto, ma non siamo nel basket che non ci si può toccare. Il Var è intervenuto per far ripetere il rigore perché, secondo me, l’arbitro stava dando fallo sul gol che era regolare. Se l’è fatto la Juventus da sola quella rete» L’ex bianconero Zibì Boniek sull’ennesima polemica legata a Juventus-Inter