Sportegolando

CONTI «Dybala all’Inter? Mi piacerebbe tantissimo. Alla Juve forse stanno cercando di correggere gli errori del passato. Arrivabene è stato chiamato per far quadrare i conti»

Marco Materazzi gioca in anticipo Juventus-Inter

ATMOSFERA «Per la maggior parte della stagione, il City ha giocato prima di noi e non gli interessava cosa accadesse dopo. Per questa ragione, ora che tocca prima a noi serve la migliore preparazione della gara possibile. Sappiamo che il Watford ha vinto l’ultima partita e vorrà fare bene. Hanno un allenatore esperto e sono una squadra organizzata. Quello di cui abbiamo bisogno è che si crei il clima e l’atmosfera giusta con i nostri tifosi. Abbiamo bisogno della spinta, e che sia eccezionale»

L’appello di Klopp ai tifosi per la volata Premier

TIPO «Quando ero piccolo il campionato italiano era il migliore e molti grandissimi calciatori giocavano lì tutta la carriera. Mi hanno permesso di esaudire il sogno di giocare in un club come il Milan, una opportunità incredibile. Balotelli è un gran tipo, non la persona che la gente pensa che sia. Il problema è che poteva fare quello che voleva. Noi giapponesi siamo un popolo paziente, lavoriamo sodo e non smettiamo mai di farlo. Cercavo di spiegargli che aveva molto talento, ma che se voleva sfondare doveva lavorare»

Keisuke Honda gioca ancora ma non ha dimenticato la A