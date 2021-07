Sportegolando

VISIONE «È americano, e l’America nell’immaginario collettivo è un sogno. Io cercavo proprio qualcuno che mi facesse sognare attraverso una visione». Gigi Buffon e la scelta del Parma dopo aver parlato con il presidente americano dei ducali

DA ZERO «Sono rimasto perché ho creduto nel progetto della società. La squadra e la città mi piacciono dal primo giorno in cui sono arrivato e per questo ho scelto di rinnovare per un anno, perché credo che quest’anno possiamo fare bene. Non voglio parlare di quello che è accaduto in passato con Mourinho, ci siamo chiariti e siamo ripartiti da zero. Lo conosco molto bene e so cosa chiede ai suoi calciatori, sono pronto a tutto. È molto ambizioso e vuole vincere sempre, non gli interessa giocare bene ma i tre punti in ogni partita. Ha vinto quasi tutto, spero che vinca anche a Roma». Mkhitaryan ritrova chi l’ha bocciato allo United

AFFETTO «Chiudo la carriera al Genoa. Ho rinnovato, ma non per affetto. Quando abbiamo parlato del rinnovo ho preteso che non fosse un premio, un gesto d’affetto. Solo così ho accettato di chiudere la mia carriera con un ultimo campionato qui al Genoa, dove tutto è iniziato. Ballardini si è legato molto a noi. Abbiamo un grande legame. Al presidente, ripeto, ho chiesto che non venissi confermato solo per affetto. Volevo che tutti fossero concordi nel ritenermi ancora utile per il Genoa». Valon Behrami, spiega la sua scelta di prolungare ancora il suo contratto col Genoa