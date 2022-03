Sportegolando

STEP BY STEP «Penso che rifarei ogni scelta fatta. Sono orgoglioso di dove sono arrivato ma non mi voglio fermare, proseguendo step by step. Non possiamo né dobbiamo sprecare tempo» Scamacca sarà l’Immobile del futuro in azzurro

COLPEVOLI «Se la partita con la Macedonia mi ha ricordato quella con la Svezia? Per certi versi sì. Ma il contesto era completamente diverso. Prima dei playoff la mia Nazionale era già contestata. Eppure io sono uscito con Svezia e Spagna, ma non mi piace fare comparazioni. Gravina a Palermo era vicino a Mancini, al suo allenatore, gli ha dato sostegno. Ho sorriso in questi giorni leggendo alcune dichiarazioni, qualche giornale: “Nel calcio può succedere”, “Caccia ai colpevoli”» Ventura come Mancini, ma con una differenza

PROGETTO «Se mi aspettavo il mancato rinnovo di Dybala con la Juventus? No, onestamente no. Paulo, per me, è la Juve, negli ultimi anni è sempre stato al centro del progetto come numero 10, goleador e capitano in assenza di Chiellini. Lui è sempre stato innamorato della Juventus, purtroppo ha avuto alti e bassi con la società e la decisione finale è stata questa. A me dispiace tanto, perché Dybala avrei voluto vederlo ancora qui a Torino. Sinceramente Paulo lo vedo solo alla Juve in Italia, non in altri club. Lui ormai è un top player» Benatia è tra quelli che non capiscono la scelta della Juve