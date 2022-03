Sportegolando

ADRENALINA «Ci svegliamo, ci alleniamo, mangiamo e riposiamo, il giorno dopo la stessa cosa per 20 anni e quelle cose ti fanno scorrere l’adrenalina. Un giorno smetti di giocare e viene meno anche l’adrenalina e quando finisce devi andare avanti, ricominciare è qualcosa di nuovo. L’adrenalina è una cosa pazzesca. Voglio giocare fino a quando non vedrò qualcuno più forte di me, quindi continuo a giocare. Mi godo la vita un giorno alla volta, carpe diem. Sono la stessa persona di sempre perché ho deciso di essere sempre lo stesso Zlatan dal primo all’ultimo giorno qualsiasi cosa succeda. Non dimenticherò mai le mie radici e dove tutto è cominciato» Ecco perché Ibrahimovic non vuole smettere

COSTANZA «Se mi sta piacendo questo campionato? Molto e credo sia un bene per lo spettacolo che ci sia equilibrio. Una squadra che “ammazza” il torneo e lo stravince non è positivo per l’interesse della gente. A fine gennaio pensavo che l’Inter potesse prendere il volo anche quest’anno e invece l’attuale classifica testimonia che tutti hanno dei limiti. Il principale è che nessuno ha costanza, la componente fondamentale per vincere. Milan e Napoli stanno facendo il massimo, Inter e Juve sono un pelino al di sotto delle aspettative» L’ex difensore della Juventus e della Nazionale Andrea Barzagli “gioca” la volata scudetto