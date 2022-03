Sportegolando

SCHIAFFI «Mancini deve continuare col suo lavoro e avere fiducia ma anche i giovani devono giocare nei club e nelle coppe per fare esperienza. Abbiamo problemi fisici e di velocità. Se si guarda alla Germania o all’Inghilterra vanno al doppio di noi. Se troviamo squadre attrezzate prendiamo schiaffi in faccia. Bisogna investire nei settori giovanili. Se fossi Gravina metterei un limite agli stranieri ai nostri club e un minimo di italiani da far giocare. Se guardiamo ora il campionato sono tutti stranieri». I consigli di Franco Causio per la rinascita dell’Italia

FASTIDIOSO «Cristiano Ronaldo era assolutamente bravo ma altrettanto fastidioso. Forse ore è meno bravo, ma sempre molto fastidioso. Sinceramente amava tuffarsi. Non ho avuto nessun problema con lui ma nel tunnel degli spogliatoi gli dissi: ‘Non ho problemi se mi fai espellere’. Avevo passato tutto il primo tempo a chiedere l’ammonizione per le sue simulazioni. Comunque come è finita la partita eravamo amici come prima. Tevez? Ho adorato giocare con lui, ma in macchina non capivo cosa dicesse. Borbottava sempre. Una volta ci ho parlato per 30 minuti e non ho capito mai cosa stesse dicendo. La più grande delusione della mia vita». Wayne Rooney e il suo compagni nel grande United