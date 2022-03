Sportegolando

FAMIGLIA «Ibra è un leader. Cerca di aiutarti, ti dà consigli. Ti spinge a essere la versione migliore di te stesso. Ma a dire la verità tutti mi aiutano, è incredibile come siamo uniti, una famiglia»

MATURAZIONE «Sia chiaro, Dybala è un grande calciatore, fortissimo dal punto di vista tecnico ma non mi sembra altrettanto straordinario dal punto di vista della tenuta mentale e fisica. Ha avuto tantissimi problemi e da un un punto di vista di maturazione non mi sembra cresciuto durante il suo periodo in bianconero. Tutto sommato non penso sia così complicato sostituirlo, anche perché alla Juventus è già successo e con tanti altri grandissimi calciatori. Che Allegri sia messo in discussione mi appare davvero difficile»

SUPEREROE «Spero di fare come Maldini al Milan, giocare fino a 40-41 anni. È il mio piano per il futuro immediato e mi sto preparando per questo Quando sei giovane, pensi di essere un supereroe. Giocheresti una partita al giorno, quindi in termini di recupero è molto più veloce, mentre ora 24 ore sembrano non bastare per recuperare. Devi essere sempre attivo e al passo con i nuovi metodi di recupero disponibili. Faccio molte cose a casa, come il lavoro di fisioterapia e seguo una dieta migliore di prima»

