Sportegolando

STORIA «Con Maldini dialogo quotidianamente, è un punto di riferimento. Insieme stiamo cercando di scrivere un pezzo di storia. Il mio obiettivo attuale è quello di fare più punti dell’anno scorso» Stefano Pioli è pronto per il suo primo scudetto

PAZIENZA «L’addio al Psg? Non fu una questione economica. Pensavo di giocare di più ma il Psg non me lo garantiva. Avevo chiesto di andare in prestito, non lo accettarono e per questo presi quella decisione. Loro vogliono i risultati subito e facendo crescere i giovani non si ottengono, bisogna aspettare tre o quattro anni. Non hanno avuto pazienza. Nel 2018 sono rimasto deluso di non poter essere ai Mondiali. Però diciamo che è stata una sorta di benedizione» L’ex juventino Coman ricorda due fasi della carriera

APPELLO «Abbiamo avuto una lunga relazione di amicizia, ma non credo che potrà più essere la stessa. Allo stesso tempo so che ci sono molte persone russe che vogliono fermare la guerra e voglio fare ancora un appello a tutti loro affinché facciano la loro parte per portare nuovamente la pace nel mio Paese, fermare l’uccisione di persone innocenti e di bambini. Tutti sappiamo che la guerra è crudele, ma non possiamo sopportarlo. La storia del club non può essere cancellata, per i tifosi è un momento difficile» Shevchenko “cancella” Abramovich dalle sue amicizie