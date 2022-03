Sportegolando

APPARTENENZA «L’artefice di questa rinascita è Paolo Maldini: per creare l’ambiente ideale, insistere sul senso di appartenenza rossonero, Paolo è un vero maestro. Questo Milan può farcela» Alberto Zaccheroni è convinto che il Milan possa farcela

FENOMENI «È la stessa storia di sempre: quando si vince l’allenatore è bravo e quando si perde no. Abbiamo fatto un cambio significativo della nostra struttura difensiva e offensiva. Ci scherzavo con Tiago Pinto: se vinciamo tu tt i i fenomeni staranno zitti, se perdiamo festeggiano, anche qualche fenomeno della Tv portoghese. È uscita bene, siamo stati consapevoli delle qualità del nostro avversario. Il loro modo di giocare è molto preciso, abbiamo avuto l’umiltà di pensare questa partita in modo tattico. Se la gente vede questa partita all’estero, ha visto una grande partita in campo» José Mourinho dopo il derby si è tolto un po’ di sassolini

CONTI «Quando sei un calciatore e dal giorno alla notte ti succede qualcosa, un infarto nel mio caso, che ti costringe a lasciare il calcio, quello che ami fare, arriva un momento in cui sei triste, depresso, arrivi a pensare che non sai se ti va di alzarti la mattina dopo aver subito un colpo così duro. Però poi il tempo passa e arriva un momento in cui devi fare i conti con te stesso e tornare a sentirti bene. È stato duro, è stato difficile, ma per fortuna sto benissimo, non posso più giocare a calcio ma posso praticare comunque sport e sono felice e orgoglioso di aver superato una situazione simile» Iker Casillas è stato fermato solo dall’infarto