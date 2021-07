Sportegolando

STUDIO «So che nelle mie giornate c’è tanto studio. Poi è chiaro che in questo mestiere anche l’estetica conta. È qualcosa a cui tengo. Ma dietro l’involucro c’è molto studio»

La Leotta e i suoi segreti per dominare il mondo del calcio

PERIODO «Nelle mie ultime esperienze ho cercato di dare la mia impronta nonostante non avessi forse i calciatori giusti per farlo, qui invece sono io che ho cercato di adattarmi ai giocatori che ho trovato senza modificare troppo il sistema di gioco e cercando di valorizzare i ragazzi che ho a disposizione. Voglio farli rendere al meglio. Vengo da un periodo difficile, che non è nemmeno durato due anni per davvero. Alla Samp sono stato due mesi, al Cagliari sei mesi. Ci sono state delle situazioni che non mi hanno agevolato»

Eusebio Di Francesco cerca il rilancio a Verona

SCIOCCATO «Non so da dove provenissero queste voci nei media. Non potrei mai allenare questo club. Sono rimasto scioccato dal fatto di essere stato accostato all’Everton. Non mi ha sorpreso che Benitez abbia preso il controllo dell’Everton. Non è nato in questa città e non ha trascorso tutta la sua carriera al Liverpool, quindi rispetto a me ci sono situazioni diverse. Lui non ha giocato e battagliato per 20 anni contro di loro. Inoltre, Rafa ha più volte parlato del suo desiderio di tornare in Premier»

Steven Gerrard, una vita bandiera del Liverpool