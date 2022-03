Sportegolando

NOSTALGIA «Ricordo con nostalgia Cesare Maldini: discutevamo tanto degli ingaggi di Paolo, e magari per mesi non trovavamo l’accordo. Ma Cesare entrava col suo procuratore e mi diceva: “Adriano non lo porto via”»

Adriano Galliani e il Milan dei record

DRAMMA «Il playoff dell’Italia? Speriamo passi, altrimenti sarà un nuovo dramma. Purtroppo tanti calciatori non sono al top, mi auguro che si ritrovino. Immobile non rende? Per me è solo una questione tattica. Nella Lazio ha più terreno da scoprire, nell’Italia invece trova pochi spazi da punta centrale. Ma resta il centravanti migliore, lo dicono i numeri. Insigne al Toronto? So quanto tenga a Napoli e al Napoli. Purtroppo ormai nel calcio contano solo i soldi. Ma penso che Insigne sul piano sportivo si pentirà di questa scelta. Verratti non fa il regista in azzurro? Per me è un errore»

Zdenek Zeman parla dei Mondiali e dei suoi ragazzi

SFIDE «La carriera di Cristiano e di Leo è finita. Ritengo che entrambi debbano essere molto contenti per ciò che hanno fatto ed ottenuto negli ultimi 15 anni, ma questo è quello che succede a chi vuole giocare troppo a lungo ad alti livelli. Alla loro età avrebbero dovuto accettare sfide meno impegnative. Entrambi sono stati i migliori di tutti per 15 anni e già questo è stato grandioso. Personalmente sono rimasto più colpito da Messi che da Ronaldo, pensavo che Leo avrebbe fatto una passeggiata in Francia e Ronaldo avrebbe avuto più difficoltà in Inghilterra»

Nicolas Anelka durissimo con Ronaldo e Messi