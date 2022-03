Sportegolando

LIBERTÁ «Ho sentito dire che Zelensky si doveva arrendere. Ma gli ucraini, tutti, combatterebbero pure se Zelensky si fosse arreso. E poi chi dice così dà alla libertà, alla dignità un valore scontato» La guerra in Ucraina raccontata da Roberto De Zerbi

MENTALITÁ «C’è gente che sa come si vince: Maignan ha vinto l’ultimo campionato in Francia, Giroud ha vinto il Mondiale e Ibra ha una mentalità incredibile. Da quando sono arrivato, mi ripete solo una parola: “vincere”…Veniamo da ottimi risultati e non vogliamo fermarci. Dobbiamo continuare questo percorso e il modo in cui ci approcciamo alle partite sta dando risultati. Speriamo di avere qualcosa da festeggiare a fine stagione. Lo abbiamo dimostrato a Napoli» Fikayo Tomori punta al bersaglio grosso

MESSAGGIO «Per me, Messi al Psg è inappropriato. Penso che Leo fosse nel posto migliore per fare ciò che ama. Mi chiedeva sempre: “dove puoi stare meglio che a Barcellona?” Ed io stesso ero convinto che non ci fosse posto migliore del Barça. Quando si è scoperto che Leo se ne stava andando, gli ho inviato lo stesso messaggio che aveva inviato lui a me. Per qualche motivo Messi è stato costretto ad andarsene, ma spero che possa tornare. E se torna, allora voglio essere qui anche io, per godere un po’ più di lui» Dani Alves spiega la crisi della “PULCE” MESSI