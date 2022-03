Sportegolando

POPOLO «Dobbiamo vincere. Abbiamo un obiettivo, dobbiamo raggiungerlo, per noi e per tutto il popolo. Abbiamo perso solo una delle ultime partite, guardiamo le cose in modo positivo e ci affidiamo al talento per vincere»

Fernando Santos, ct del Portogallo, lancia la sfida all’Italia

UMANITÁ «L’avversario più duro che ho incontrato è Emre Can. Un giorno ricordo di aver avuto una grande battaglia contro di lui. Ma con Kanté lo superi e pensi che ci sia un altro N’Golo perché torna così velocemente. Tutti quelli che lo conoscono sanno che ragazzo fantastico è. Lui è così com’è, dà tutto per i suoi compagni. Per lui, l’umanità viene prima di tutto, è fantastico. Il calcio è importante per lui , ma la famiglia è al primo posto»

Paul Pogba ancora una volta stupisce tutti

PARTITO «Il presidente Agnelli, in passato, è stata una persona capace di parlare, intelligente e che aveva le idee chiare. Anche se con me è sempre stato distante, forse pensava che io appartenessi a un altro partito all’interno della società, ma non è così perché con suo padre ho sempre avuto un rapporto magnifico. Negli ultimi anni mi sembra che gli si siano offuscate le idee. Magari si è voluto circondare di “fedeli”, che tanto fedeli non erano, e mi riferisco ad esempio a Marotta. La cosa migliore della sua presidenza è stata comprare Vlahovic. Questo è un investimento coraggioso»

L’ex presidente juventino Giovanni Cobolli Gigli non è tenero con l’attuale gestione