Sportegolando

TALENTO «Mio padre non mi ha mai visto fare l’allenatore, è morto quattro mesi prima. Anche lui era un talento naturale. Se glielo avessi chiesto mi avrebbe detto “sì, devi fare l’allenatore”» Jurgen Klopp confessa il suo dolore più grande

UCCIDERE «Ho visto tante cose positive ma alla fine il risultato è che hai perso 3-2 e non c’è motivo di essere felici. Stiamo parlando di una sconfitta, non di una vittoria. Dobbiamo cercare di migliorare e sappiamo che questa è una lunga strada. Ho sempre detto che per diventare una squadra forte, sia necessaria continuità. Soprattutto in partite come l’ultima contro lo United, squadra che lotta per lo stesso obiettivo. Se hai l’opportunità di ucciderli, in modo sportivo, devi uccidere. Invece non è successo» Antonio Conte torna sulla sconfitta contro lo United

CULTURA «Il tempo passato alla Lazio e al Milan è stato bellissimo, mi è piaciuto lavorare lì, mi è piaciuta la cultura italiana. Ho imparato tanto, sono diventato un giocatore e una persona migliore. Sarebbe bello allenare in Italia. Giocare con Nesta è stato fantastico. Anche se ero già un giocatore di livello, mi ha dato una spinta. Non dovevamo neanche parlare tra di noi, sapevamo già cosa dovevamo fare, sia alla Lazio che al Milan» L’ex difensore olandese Jaap Stam ricorda i bei tempi andati in cui faceva coppia con Nesta alla Lazio e al Milan