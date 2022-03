Sportegolando

FELICE «Non gli ho chiesto se è felice al Manchester, in questo club. Per me è importante che sia di nuovo in forma, e ieri ha ripreso ad allenarsi» Ralf Rangnick, allenatore del Manchester United non crede ad un caso Ronaldo

VELOCE «Ho imparato l’importanza del lavoro di tutti i giorni: può sembrare normale, ma lavorare tutti i giorni al meglio serve per essere competitivo tu tte le partite ed essere sempre pronto. Prima non ero velocissimo: ho lavorato duramente su questo dai 15-16 anni. Ora vado più veloce, ma posso ancora lavorarci sopra. Poi penso che sono cresciuto sotto tutti gli aspetti difensivi, anche se posso ancora migliorare. In generale provo ad avere un buon livello in tutto: difensivo, velocità, visione di gioco e anche l’aspetto offensivo» Pierre Kalulu, difensore, al Milan ha fatto il salto di qualità

ATTACCHI «Gli errori li commettono tutti. Per cui ci sta, è un errore. Chiuso. Per difendere Donnarumma, che è un valore altissimo, basta ricordare quello che rappresenta. Gigio potrà dare ancora tanto. Ha fatto una cagata? Amen. Non riduce il valore del giocatore. Speriamo che non ne faccia cinque all’anno, perché allora il discorso cambierebbe radicalmente. Ma è un’ipotesi che riguarda tutti, non soltanto Gigio. Uno o due errori a stagione sono fisiologici. Gli attacchi? Inevitabili. Gigio si è esposto, facendo una scelta chiaramen te impopolare, che comunque va rispettata» Gigi Buffon non ha dubbi sul valore di Donnarumma