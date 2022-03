Sportegolando

MALATTIA «Non so quando si spegnerà la luce che cosa ci sarà dall’altra parte. Ma in un certo senso sono anche eccitato dal poterlo scoprire. Però mi rendo anche conto che il concetto della morte serve per capire e apprezzare la vita. L’ansia di non poter portare a termine tutte le cose che voglio fare, il fatto di essere super eccitato da tutti i progetti che ho, è una cosa per cui mi sento molto fortunato. La malattia non è esclusivamente sofferenza: ci sono momenti bellissimi. La malattia ti può insegnare molto di come sei fatto, essere anche un’opportunità. Non dico al punto di essere grato nei confronti del cancro»

La lotta di Luca Vialli contro il cancro

COMPETITOR «Giocare fino a cinquanta anni? Mi voglio spingere anche più in là. Finché gioco così bene come faccio a smettere? Il calcio è un mercato e dipende dai competitor, fino a quando fai meglio di loro è giusto continuare. Il mercato decide quando non c’entri più niente e quando invece c’entri ancora. Un posto ai Mondiali del Qatar? No, assolutamente. Non mi candido perché da quattro anni non vado in Nazionale. Il commissario tecnico Mancini, secondo me, ha fatto delle valutazioni giuste e va rispettato. Va rispettato lui e il lavoro che ha fatto, che ci ha dato grandi soddisfazioni»

Gigi Buffon non ha una data di scadenza