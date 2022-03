Sportegolando

ENERGIE «È importante capire se avrò ancora gli stessi livelli di energia. Amo quello che faccio, ma penso che nel mondo dovrà pur esserci altro» Jurgen Klopp pensa già alla vita dopo il calcio

BATTAGLIA «Diciamolo una buona volta: non si può giocare sempre allo stesso modo, ci sono gli avversari. Che vanno studiati, contrastati nei punti forti e colpiti in quelli deboli. È come una battaglia da preparare. Poi non sempre in partita puoi fare quello che hai preparato, ma se l’idea è giusta i giocatori ti seguono. Diciamo che il Milan ha giocato con un 4-1-3 e mezzo-1, perché Leao non sempre tornava a centrocampo… Gran giocatore, divertente, però negli ultimi tempi sembra più egoista» Fabio Capello crede nel Milan da scudetto

TERZINO «Bentancur e Kulusevski? Solo uno come Allegri poteva non farli giocare. Adesso fa giocare Pellegrini al posto di Alex Sandro. E cosa dire su Alvaro Morata? Lo spagnolo è un campione, ma fa il terzino. Ad inizio stagione io scelgo tutta la vita Morata rispetto a Vlahovic. Ad Arthur ha fatto perdere la Nazionale, il Brasile. Vi posso dire che non ce l’ho con la Juventus e nemmeno con il suo allenatore. Ma a me piace vedere il calcio giocato in un certo modo. Vlahovic è arrivato con una voglia impressionante, ma non fa più niente» Cassano ancora una volta critica il gioco della Juventus