Sportegolando

VALORI «Per me stiamo vincendo la guerra, perché stiamo dimostrando a tutti il nostro valore. Il Paese combatte per valori europei, per una direzione europea. Per questo l’Unione Europea e gli altri paesi sono stati al nostro fianco e noi sentiamo questo supporto. Noi combattiamo per valori molto più alti, molto più importanti che vanno oltre la politica. Combattiamo per la nostra terra. Mia mamma, mia sorella, i miei amici e i miei parenti sono a Kiev, non hanno lasciato il Paese. Voglio ringraziare tantissimo il mio presidente per il coraggio e lo spirito col quale stiamo combattendo per il nostro futuro». Andriy Shevchenko non smette di difendere la sua Ucraina

CAPITOLO «Sono contento di essere tornato a giocare 90 minuti, è passato molto tempo dall’ultima volta, ma è andata davvero bene. Mi sto allenando tanto e faccio parte della squadra già da alcune settimane. Non direi che si tratta di un nuovo capitolo, ma è soltanto la mia vita che continua. Ho avuto una piccola battuta d’arresto e ci sono voluti alcuni mesi, bisognava rimetterci insieme con la mia famiglia, quindi tornare a essere di nuovo una famiglia normale. Tornare in campo adesso, otto o nove mesi dopo l’ultima volta, è incredibile. Grazie a tutte le persone vicine e alla mia famiglia che mi hanno supportato. Sono felice di essere qui». Christian Eriksen è sempre più felice della sua scelta