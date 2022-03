Sportegolando

FRUSTRAZIONE «Ho giocato per 15 anni nelle migliori squadre del mondo, ho segnato più di 300 gol. Non saranno le persone che scaricano la loro frustrazione su di me a influenzarmi» Gonzalo

Higuain non è pentito per la scelta della Mls

SCELTA «Il calcio in Cina può sembrare di secondo piano, ma allenavo comunque il Guangzhou Evergrande che negli ultimi dieci anni ha vinto 9 scudetti e 2 Champions League Asiatiche. Non dovrò sicuramente sbagliare la scelta del mio primo club europeo. Negli ultimi anni avevo parlato con squadre importanti come Everton, Watford e Fiorentina. A livello di Nazionali ho avuto anche un’opportunità dalla Polonia. Ma il mio sogno sarebbe quello di allenare in Italia»

Fabio Cannavaro è pronto per ributtarsi nella mischia

VISIONE «Da anni ci stavamo interessando alla Serie A. Ho incontrato i Percassi attraverso Luca Bassi, un mio partner in Bain Capital, cinque o sei mesi fa: siamo venuti a Bergamo per AtalantaManchester United, abbiamo cenato con loro e capito subito di avere la stessa passione e visione dello sport. La cosa che conta di più, anzi l’unica, è vincere il più possibile e fare dell’Atalanta una squadra ideale per giocatori e tifosi: essere al servizio dei tifosi significa mettere in campo una squadra vincente»

Stephen Pagliuca, nuovo socio di maggioranza dell’Atalanta