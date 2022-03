Sportegolando

TRE SECONDI «Quale partita vorrei rigiocare? Quella con il Brasile a Spagna ’82. Brasile. Tutto è partito da lì. Quella parata è stato un momento decisivo. In tre secondi ho visto tutto» Dino Zoff festeggia 80 anni e ricorda

TOTÓ RIINA «Io a capo di una banda, come Totò Riina. Solo che è provato che su 70mila intercettazioni o contatti io non abbia mai parlato con nessuno della banda. Come facevo? E senza sim segrete. Rinunciare alla prescrizione non è banale. Non volevo restare nel grigiore, i miei avvocati precedenti mi avevano proposto di patteggiare, ma sarebbe sembrato ammettere una colpa, ho cambiato avvocati e con Patrizia abbiamo scelto la strada più difficile. Ed è uscito che sono innocente» Beppe Signori è finalmente fuori dall’incubo scommesse

JOLLY «Adesso in calendario ci sono Inter-Salernitana e Napoli-Milan, io resto convinto che se l’Inter vince e nell’altra gara pareggiano, l’Inter resta la favorita. Poi c’è sempre il match da recuperare contro il Bologna che rappresenta una sorta di jolly. L’Inter a livello fisico e mentale ha speso tantissimo, adesso sta pagando dazio. Tutta la squadra sta facendo dei passaggi molto scontati, è una rosa stanca a livello psicofisico» Paolo Di Canio, ex calciatore e oggi commentatore tv, dice la sua sulla corsa scudetto