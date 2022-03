Sportegolando

SPECIALE «A parte il risultato, perché perdere non fa mai bene, posso dire di essere un uomo felice: è una sensazione meravigliosa essere tornato a giocare. L’allenatore non mi ha detto molto quando sono entrato in campo, solo “buona fortuna e goditi la partita”. È stato tutto speciale sin dal primo giorno. Il club si è preso cura di me. Sono qui la mia famiglia, i miei genitori, i miei figli, mia suocera e alcuni medici che mi hanno aiutato» Christian Eriksen dopo lo spavento dell’Europeo, è finalmente tornato in campo con il Brentford

CASINO «Ho detto ai miei che la cosa peggiore della finale era… viverla da giocatore della Juventus. Ovvio. Chi era della Juventus avrebbe dovuto affrontare il Barcellona. Ho detto loro di immaginare quanto fosse difficile giocare contro di noi. E quanto fosse facile essere il Barcellona. Ho suggerito a ciascuno dei calciatori di indossare per un attimo la maglia degli avversari. E pensare cosa significasse affrontare Suarez, Neymar, Messi, Iniesta, Busquets. O pensare di dover segnare a una difesa protetta da Piqué o Mascherano. E poi a come poter limitare le discese di Dani Alves. Un casino. Abbastanza difficile per loro no? In questo modo siamo scesi in campo molto sereni». Luis Enrique svela oggi come nel 2015 ha motivato il Barcellona prima della finale di Champions Leagui contro la Juve