Sportegolando

MOGLIE «Mi rende felice perché vengo al centro sportivo con il sorriso perché so di trascorrere del tempo con persone che vogliono lavorare seriamente e seguire un percorso. Lloris e Kane rappresentano la spina dorsale della squadra. E non potrebbe essere altrimenti. In Italia, un mio caro amico che si chiama Pantaleo Corvino ha una tesi. Si può anche sbagliare moglie, ma non attaccante nella costruzione di una squadra. Personalmente ritengo che abbinare giocatori esperti con giocatori giovani di talento sia il mix ideale perché quando hai giocatori con esperienza, i giovani imparano molto»

La ricetta di Antonio Conte per risollevare il Tottenham

INDISPENSABILE «Brozovic a Sanremo? So che è un tipo molto simpatico. Forse, tra i giocatori dell’Inter, per un ipotetico altro Sanremo, sceglierei lui. Il rinnovo è ad un passo? Meno male… Non è utile, ma indispensabile. Quando manca, in campo c’è un’altra squadra. Scamacca è un signor giocatore per forza fisica e intelligenza. L’Inter ha bisogno di uno come lui che faccia a sportellate con gli avversari come faceva Lukaku per far salire la squadra. Scamacca per età, altezza e struttura fisica potrebbe fare quel tipo di lavoro»

Il tifoso Amadeus sogna in grande per l’Inter di oggi e di domani