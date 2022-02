Sportegolando

ASSESTAMENTO «Penso che ci vorrà del tempo per ambientarmi perché il campionato italiano e quello inglese sono diversi, soprattutto se si pensa all’intensità e alla velocità di gioco» Rodrigo Bentancur è da poco arrivato a Londra

SOGNI «Quando ho lasciato il Napoli, avrei dovuto firmare per un altro club inglese che non era il Chelsea. Poi sono arrivati i Blues ed è cambiato tutto molto velocemente. Non è un segreto, basta che cerchi su internet e lo trovi: si tratta del Manchester City. Giocare per Guardiola? È uno dei miei sogni. Non so se accadrà, ma lui è un punto di riferimento. Quando ero ragazzino, guardavo con ammirazione il suo Barcellona vincere tutto con Ronaldinho, Xavi e Iniesta» Il futuro del centrocampista azzurro Jorginho sarà ancora in Premier League?

DNA «È una grande opportunità. C’è una partnership con uomini di sport prima che investitori. Credo che questo voglia dire che l’Atalanta resterà competitiva con una visione più ampia mantenendo il nostro Dna. Messaggio ai tifosi? Dico che il punto di partenza è la permanenza dei Percassi che restano alla guida dell’Atalanta. Questi sono partner che sono uomini di sport prima che investitori e deve rassicurare tutti. L’idea è di essere più forti sempre, in Italia e in Europa. Questa è la condizione e l’obiettivo» Marino, dg dell’Atalanta, e l’arrivo del fondo americano